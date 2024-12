Serie A, il 9 dicembre il primo voto per il nuovo presidente

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - Andrà in scena il prossimo lunedì 9 dicembre la prima assemblea elettiva della Lega Serie A, chiamata ad eleggere i nuovi vertici. L'assemblea è stata convocata per le 11 nella sede di via Rosellini a Milano: previste in particolare le elezioni del presidente e dell'amministratore delegato della Lega, oltre che dei quattro consiglieri, del consigliere indipendente e dei tre consiglieri federali in rappresentanza della Lega. Per quanto riguarda il presidente, le candidature dovranno essere presentate entro la mezzanotte del 5 dicembre.

Per eleggere i nuovi vertici, serviranno 14 voti a favore nelle prime due assemblee elettive: dalla terza assemblea elettiva (in programma in caso di necessità il 10 gennaio) basteranno invece 11 voti a favore. (ANSA).