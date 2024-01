Serie A, il Bologna sbatte sul Cagliari: i sardi si prendono i tre punti

vedi letture

Il Bologna per la terza consecutiva in Serie A non ha trovato la vittoria. La squadra di Thiago Motta dopo la sconfitta con l'Udinese e il pareggio con il Genoa, è caduto in Sardegna contro il Cagliari. La squadra di Claudio Ranieri ha vinto in rimonta con il risultato di 2-1. Il Bologna era andato in vantaggio con Orsolini.

Il Cagliari poi ha ribaltato tutto, prima con Petagna e poi con l'autorete di Calafiori che hanno sancito il parziale finale. Una vittoria fondamentale, in chiave salvezza, per i sardi, mentre il Bologna frena e dovrà aspettare i risultati delle altre in chiave europea.