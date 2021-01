Serie A, il Milan apre il ritorno cercando il riscatto a Bologna

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Il Milan capolista comincia il ritorno a Bologna, dove spera di mantenere il primato e riscattare l'eliminazione dalla Coppa Italia contro l'Inter, la quale con il Benevento deve riprendere a vincere dopo aver perso l'occasione di agganciare i cugini, fermandosi con l'Udinese. Il match clou della giornata è però Atalanta-Lazio, bis della sfida di Coppa Italia vinta dai lombardi. Per gli esperti di Sisal Matchpoint, nessun problema per il Milan, favorito a 1.85, il successo rossoblù sale a 4.00, il segno X è a 3.75. Il pronostico è senso unico per l'Inter: i nerazzurri sono dati a un rasoterra 1.22, vale ben 12 volte l'impresa dei giallorossi a San Siro, difficile anche il pareggio, a 6.50. Tra Atalanta e Lazio, il successo degli uomini di Gasperini è a 1.75, si sale a 4.25 per l'impresa biancoceleste in trasferta, il pareggio vale 4.00. Nessun problema per la Juventus in trasferta con la Sampdoria: i bianconeri conducono a 1.50, il segno 1 si gioca a 6.50, a 4.25 il pareggio. Il Napoli deve fare punti in campionato e ha le quote dalla sua contro il Parma, a 1.30 contro il 10.00 dei gialloblù e il 5.50 del pari. La Roma deve difendere il terzo posto nel match interno con il Verona, che è indietro nelle quote, a 5.25 con il successo capitolino a 1.67. (ANSA).