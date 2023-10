Serie A, il Milan dietro solo al Napoli per media minuti di possesso palla

Al Milan piace controllare la partita con il pallone tra i piedi, non è una novità. Lo confermano anche i numeri di questa prima parte di campionato in cui i rossoneri emergono come la seconda squadra, dietro solo al Napoli, per media minuti di possesso palla. Secondo i dati riportati dalla Lega Serie A, la squadra di Pioli ha una media di 33 minuti e 21 secondi, contro i 33 minuti e 39 secondi dei partenopei. A completare il podio il Monza con 32 minuti e 45 secondi.