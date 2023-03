Serie A, il Milan è quinto: peggior risultato dal 2020/21 alla 25esima

MilanNews.it

Dopo l'ultimo weekend di Serie A la classifica non sorride per nulla al Milan che è scivolato dalla possibilità di essere secondo in classifica con un buon margine sulle inseguitrici fino al quinto posto. Oggi i rossoneri, dopo 25 giornate, hanno conquistato 47 punti: il peggior risultato dopo così tante giornate da quando Pioli siede sulla panchina rossonera per una stagione intera. L'anno scorso i punti del Milan erano 55 e i rossoneri guardavano tutti dall'alto in basso, l'anno ancora prima i punti erano 53 e il Diavolo era secondo. C'è qualcosa che va cambiato.