Serie A, il Milan ha mandato in gol 16 giocatori: solo Inter e Fiorentina hanno fatto meglio

Con la rete di Bennacer messa a segno contro il Cagliari il Milan ha mandato in gol 16 giocatori in questa Serie A; solo Inter e Fiorentina (entrambi 17) contano più marcatori diversi nel torneo in corso (16 anche per Cagliari e Roma).

Questa la lista dei marcatori: Giroud, Jovic, Okafor, Chaka Traore, Leao, Pulisic, Chukwueze, Loftus-Cheek, Reijnders, Bennacer, Adli, Theo, Florenzi, Tomori, Gabbia, Simic.