Serie A, il Milan non vince in campionato dal 7 ottobre

Il Milan si appresta a ricominciare la sua stagione con un tour de force che arriverà fino a Natale e oltre. I rossoneri, però, in Serie A non centrano la vittoria da moltissimo tempo: l'ultima gioia è datata il 7 ottobre, quando la squadra di Pioli espugnò il Marassi contro il Genoa, in una gara pazza. Quando ci sarà il fischio di inizio a San Siro, sabato sera contro la Fiorentina, la vittoria mancherà al Milan da 49 giorni.