Serie A, il Milan occupa solo il 9° posto tra le squadre con più minuti trascorsi in vantaggio in trasferta nel campionato in corso

Il Bologna è rimasto imbattuto in 15 delle ultime 16 partite casalinghe di campionato (7V, 8N), l’unica sconfitta nel periodo risale allo scorso 30 dicembre contro l’Hellas Verona. In aggiunta, gli emiliani hanno vinto le ultime tre gare al Dall’Ara e non ottengono quattro successi interni di fila in Serie A dal febbraio 2024.

Dopo aver perso contro il Torino, il Milan potrebbe registrare almeno due sconfitte consecutive in campionato per la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio 2023 (tre in quel caso, contro Lazio, Sassuolo e Inter).

Il Bologna è la squadra che è stata per meno minuti in svantaggio in match casalinghi (solo 42) in questa stagione di Serie A, dall’altra parte il Milan (222) occupa solo il 9° posto tra le squadre con più minuti trascorsi in vantaggio in trasferta nel campionato in corso. Lo riferisce il sito della Lega Serie A.