Serie A, il Milan vince e ipoteca sempre più la zona Champions. Juve al momento a -9

Dopo la bella e convicente vittoria del Milan, nel pomeriggio contro il Lecce per 3-0, vince anche la Roma, prossimo avversario in Europa League (giovedì sera a San Siro l'andata dei quarti) dei rossoneri. In attesa delle prossime gare di campionato valevoli per questa 31^esima giornata, con Juventus e Inter in campo rispettivamente domani e lunedi (questa sera invece Empoli-Torino) ecco la classifica aggiornata:

Inter 79*

Milan 68

Juventus 59*

Bologna 57*

Roma 55

Atalanta 50

Lazio 46

Napoli 45*

Torino 44*

Fiorentina 43*

Monza 42*

Genoa 35*

Lecce 29

Udinese 28*

Verona 27*

Cagliari 27*

Frosinone 25*

Empoli 25*

Sassuolo 25

Salernitana 15

IN ATTESA DI GIOCARE*