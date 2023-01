Serie A, il Monza domina e pareggia in extremis: l'Inter non va oltre il 2-2

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter di Simone Inzaghi non va oltre il pareggio contro il Monza di Palladino. In una gara totalmente dominata dalla squadra brianzola, i nerazzurri si portano due volte in vantaggio con il gol di Darmian prima (seguito da quello di Ciurria) e Lautaro Martinez dopo. Ma l'autorete di Dumfries in extremis, al 93esimo, regala un punto ai padroni di casa e la gioia di un incontenibile Adriano Galliani.