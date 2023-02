Serie A, il Monza mantiene l'imbattibilità nel nuovo anno: 1-0 a Bologna. Sabato il Milan

MilanNews.it

Il Monza di Palladino non si ferma più. Anche oggi i brianzoli hanno vinto al Dall'Ara sul Bologna per 1-0 grazie alla rete di Giulio Donati. La squadra di Berlsuconi e Galliani non ha ancora mai perso nel 2023, l'unica in Italia a vantare questo primato nel nuovo anno. Sabato prossimo il Monza ospiterà il Milan al UPower Stadium.