Serie A, il Napoli di Spalletti in versione "no stop": Empoli battuto per 2-0

© foto di www.imagephotoagency.it

Ventunesima vittoria in 24 partite di campionato. Ottavo successo di fila in Serie A come otto sono le gare consecutive di campionato in cui va a segno Victor Osimhen, autore poco prima della mezz'ora di quel 2-0 che di fatto ha messo la parola fine sul match con un'ora d'anticipo. Il Napoli al Castellani di Empoli ha battuto 2-0 i padroni di casa e, in attesa delle altre gare del 24esimo turno, è di nuovo a +18 sull'Inter seconda in classifica.