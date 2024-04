Serie A, il Napoli ritrova i tre punti dopo più di un mese: 4 gol al Monza

Questo pomeriggio, alle ore 15, il Napoli è sceso in campo all'U-Power Stadium per affrontare il Monza: una partita ricca di gol che ha visto vincere i partenopei per 4-2. I brianzoli erano andati in vantaggio grazie a Djuric: nella ripresa in rapida successione i gol di Osimhen, Politano e Zielinski hanno ribaltato il risultato ma subito Colpani ha riaperto la gara. A mettere il lucchetto alla sfida, garantendo i tre punti per la squadra di mister Calzona, ci ha pensato Giacomo Raspadori.

Il Napoli torna alla vittoria dopo più di un mese: l'ultima in campionato era stata il 3 marzo scorso al Maradona contro la Juventus. In mezzo i pareggi con Torino e Inter ma anche la brutta sconfitta contro l'Atalanta. Oggi invece un ritorno alla vittoria che rimette gli azzurri in corsa per la lotta europea.