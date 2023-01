Serie A, il Napoli ritrova la vittoria: la classifica aggiornata

Nella gara delle 18 del turno di Serie A, il Napoli di Spalletti ha ritrovato la vittoria dopo lo stop contro l'Inter di qualche giorno fa. I partenopei hanno vinto per 2-0 a Marassi contro la Sampdoria, ridotta in 10 uomini dalla metà del secondo tempo sul risultato già di 1-0 per gli azzurri. Il Napoli si porta momentaneamente a +8 sul Milan e a +7 sulla Juve, in attesa della sfida di questa sera tra i rossoneri e la Roma. Le reti portano le firme di Osimhen e di Elmas, su rigore, dopo che in avvio Politano aveva fallito un'altra occasione dagli undici metri.

Napoli 44

Juventus 37

Milan 36*

Inter 34

Lazio 31

Roma 30*

Atalanta 28*

Udinese 25

Fiorentina 23

Torino 23

Bologna 19*

Lecce 19

Empoli 19

Monza 18

Salernitana 18

Sassuolo 16

Spezia 15

Sampdoria 9

Cremonese 7*

Hellas Verona 6*

*Una partita in meno