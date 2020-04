Serie A, il piano per ripartire: gare a giugno e luglio in stile Europeo

Inizia a prendere corpo il progetto della serie A per tornare in campo e terminare così il campionato. L'idea, si legge sulle pagine di Tuttosport, è quella di un cammino che ricalca grosso modo le date dell'Europeo, che avrebbe dovuto svolgersi dal 12 giugno al 12 luglio. La speranza è quella di tornare in campo il 31 maggio per giocare i recuperi, poi dal 4 giugno via alle 12 giornate che mancano per chiudere la stagione.

Il programma - L'idea è quella di giocare le partite in tre turni settimanali di due giorni ciascuno fino al 21 giugno. Durante questi primi sei turni le gare saranno spalmate su tre fasce orarie giornaliere. Dal 24 giugno, poi, le fasce si ridurranno a due per evitare la partite delle 15, troppo a rischio per le temperature, ma si amplierà la spalmatura su tre giorni.