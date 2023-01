Serie A, il programma di oggi: questa sera l'Inter in campo contro l'Empoli

MilanNews.it

Lunedì ancora ricco di calcio e di Serie A, quello di oggi, con due gare in programma in vista dell'ultimo posticipo che domani sera vedrà protagonista il Milan contro la Lazio all'Olimpico di Roma. Oggi alle 18.30 sfida salvezza tra Bologna e Cremonese con i lombardi reduci dalla clamorosa vittoria in Coppa Italia a Napoli e con Ballardini che esordirà in campionato. Alle 20.45 sarà la volta dell'Inter, a San Siro, contro l'Empoli: i nerazzurri, al momento, sono a un punto di svantaggio dal Milan.