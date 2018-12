Serie A: il Sassuolo vince ed è sesto

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Dopo lo 0-0 tra Spal e Chievo, e in attesa di Cagliari-Napoli e Roma-Genoa di stasera, alle 15 si sono registrate tre vittorie nette per il Sassuolo a Frosinone (2-0), per la Fiorentina sull'Empoli (3-1) e per la Samp sul Parma (2-0). In gol tra gli altro il blucerchiato Quagliarella, a nove centri stagionali, il neroverde Berardi e Simeone tra i viola. Il Sassuolo sale al sesto posto con 24 punti, davanti ai liguri (23) e ai toscani (22), con la lotta per l'Europa che si accende. La 16/a giornata si completerà tra domani, con Atalanta-Lazio, e martedì, con l'ultimo incontro, Bologna-Milan.