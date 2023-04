Serie A, il Torino di Juric sbanca l'Olimpico: Lazio battuta 1-0, decide Ilic

MilanNews.it

Dopo sette vittorie e un pareggio, a due mesi e mezzo di distanza dall'ultima volta, la Lazio torna a perdere in campionato. Non capitava dall'11 febbraio, ancora in casa. Quella volta era l'Atalanta ad imporsi 2-0, oggi è il Torino a sbancare l'Olimpico grazie alla rete di Ilic, il suo primo con la maglia granata, nel primo tempo. I granata, che non vincevano da 40 giorni, si confermano fatali per Sarri. I biancocelesti adesso rischiano il sorpasso della Juventus al secondo posto in classifica, in attesa di conoscere anche i risultati della Roma e delle milanesi nella bagarre per la Champions League.