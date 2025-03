Serie A, il Torino passa sull'Empoli: a segno Vlasic

Il Torino torna a vincere e batte per 1-0 l'Empoli. La squadra di D'Aversa spreca sia nel primo tempo (con Sambia e Ismajli) che nel secondo (con Gyasi) e il Toro ne approfitta al 70': Vlasic recupera il pallone al limite dell'area e con il destro all'angolino batte Silvestri. Per l'Empoli, che resta terzultimo in classifica, arriva la seconda sconfitta consecutiva.

Il programma completo della 29ª giornata

14/03/2025 Venerdì 20.45 Genoa-Lecce 2-1

15/03/2025 Sabato 15.00 Monza-Parma 1-1

15/03/2025 Sabato 15.00 Udinese-Hellas Verona 0-1

15/03/2025 Sabato 18.00 Milan-Como 2-1

15/03/2025 Sabato 20.45 Torino-Empoli 1-0

16/03/2025 Domenica 12.30 Venezia-Napoli DAZN

16/03/2025 Domenica 15.00 Bologna-Lazio DAZN

16/03/2025 Domenica 15.00 Roma-Cagliari DAZN

16/03/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Juventus DAZN/SKY

16/03/2025 Domenica 20.45 Atalanta-Inter DAZN