Serie A, il Torino si lancia verso l'Europa: 1-0 sul Monza

Una vittoria che sa di Europa quella che il Torino ha portato a casa questo pomeriggio nella seconda gara delle 15 di questo sabato pasquale. I granata di mister Juric hanno sconfitto, allo stadio Olimpico Grande Torino, il Monza con il risultato di 1-0. Decisivo per la squadra piemontese il rigore trasformato da Toni Sanabria nel secondo tempo. Sempre nella ripresa i brianzoli sono poi rimasti in dieci uomini in virtù dell'espulsione del capitano Matteo Pessina.

Una vittoria, quella del Torino, che proietta i granata in zona Europa. Infatti la squadra piemontese, anche in virtù della sconfitta del Napoli contro l'Atalanta all'ora di pranzo, si trova a un solo punto dal settimo posto - occupato proprio dai partenopei - che potrebbe voler dire Conference League (dipenderà anche da chi vincerà la Coppa Italia).