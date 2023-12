Serie A, il Verona torna alla vittoria e batte 2-0 il Cagliari

Dopo la sconfitta in casa dell Fiorentina, l'Hellas Verona ritrova così la gioia dei 3 punti in Serie A. Succede tutto nella ripresa: sblocca la gara Ngonge all'8' e chiude i giochi Djuric nel recupero condannando così il Cagliari, momentaneamente, al 18^esimo posto in classifica con 13 punti.