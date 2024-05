Serie A, il Verona vince a Salerno e raggiunge la salvezza

Il Verona di mister Baroni vince 2-1 contro la Salernitana, festeggiando quindi salvezza in Serie A grazie alle reti di Suslov e Folorunsho, per i granata in gol nel recupero Maggiore. Dopo la recente impresa del Cagliari di Ranieri, arriva un'altra conferma in vista della prossima stagione, con il Verona che riesce dunque a raggiungere questo importante e sentito obiettivo.