Serie A, in 14 squalificati per la prima: out tre big

Sono 14 i giocatori squalificati che saranno costretti a saltare la prima giornata di Serie A della prossima stagione: tra i big spiccano Dybala e Pellegrini per la Roma e Milinkovic-Savic per la Lazio. Di seguito l'elenco completo di tutti i calciatori che non prenderanno parte alla gara d'esordio del campionato:

- Lazio, Sergej Milinkovic Savic: salterà Lecce-Lazio.

- Monza, Armando Izzo e Marlon*: salteranno Inter-Monza.

- Sassuolo, Rogerio* e Tressoldi: salteranno Sassuolo-Atalanta.

- Empoli, Cambiaghi: salterà Empoli-Verona.

- Roma, Dybala e Pellegrini: salterà Roma-Salernitana;

- Fiorentina, Kouame: salterà Genoa-Fiorentina.

- Verona, Faraoni e Hien: salteranno Empoli-Verona.

- Torino, Kone: salterà Torino-Cagliari.

- Genoa, Sabelli e Strootman: salteranno Genoa-Fiorentina.

*salteranno anche la seconda di Serie A.