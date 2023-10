Serie A, incredibile rimonta del Cagliari contro il Frosinone: primo successo per i sardi

Pazza rimonta del Cagliari in casa contro il Frosinone: i ragazzi di Ranieri sotto 3-0 riescono a segnare ben quattro reti nella ripresa. Per il Frosinone a segno per due volte Soulè e anche l'ex rossonero Brescianini, nel secondo tempo i gol di Oristanio, Makoumbo e un eterno doppio Pavoletti regalano i primi tre punti in campionato ai sardi.

La classifica aggiornata

Inter 22

Milan 21

Juventus 20

Fiorentina 17

Napoli 17

Atalanta 16

Bologna 15*

Roma 14

Lazio 13

Lecce 13*

Monza 12

Frosinone 12

Torino 12*

Genoa 11*

Sassuolo 11*

Verona 8

Empoli 7

Udinese 6

Cagliari 6 *

Salernitana 4

* una partita in più