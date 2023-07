Serie A, inizio difficile per il Milan: il parere di Arrigo Sacchi

MilanNews.it

Arrigo Sacchi, nel corso dell'intervista di questa mattina alla Gazzetta dello Sport, ha parlato dell'inizio di campionato ostico a cui farà fronte il Milan dal 20 agosto in poi. Il suo commento: "Significa che Pioli dovrà partire forte e per farlo dovrà avere la massima disponibilità da parte dei giocatori. Ecco perché è ancora più importante scegliere gli uomini giusti. Se non c’è grande qualità, ci devono essere senso di appartenenza, motivazioni incredibili e un temperamento che vada al di là della normalità"