Serie A: Juve favorita sull'Inter

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - Sono del tutto a favore della Juventus le previsioni di Snai sul match con l'Inter di domani sera allo Stadium: il segno 1 è a quota 1,57, per la vittoria dell'Inter si sale fino a 6,50. Un pareggio pagherebbe 4,00. Molto più in bilico le previsioni sui gol, visto che di fronte si troveranno le due migliori difese del campionato e due attaccanti come Cristiano Ronaldo e Icardi. Nelle scommesse sui marcatori la prima fila è per l'attacco juventino: CR7 apre a 2,00, seguito da Dybala e Mandzukic a 3,00, mentre per l'argentino a segno l'offerta sale a 3,50, davanti a Keita e Perisic, entrambi a 5,50.