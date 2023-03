Serie A, ko della Roma contro il Sassuolo: all'Olimpico finisce 3-4

MilanNews.it

Sconfitta per la Roma, battuta per 3-4 dal Sassuolo nell'incontro valido per la ventiseiesima giornata di Serie A. I neroverdi nei primi venti minuti hanno colpito con Lauriente, subendo la rete di Zalewski poco dopo. A fine primo tempo, Berardi ha mandato il parziale sul 1-3. Proprio ad inizio ripresa i giallorossi la riaprono con Dybala, a cui ha risposto Pinamonti per il poker emiliano. Nel finale vana la rete di Wijnaldum.