Serie A, l'Assemblea di Lega sui diritti tv cambia data: appuntamento per il 3 luglio

Fonte: legaseriea.it

MilanNews.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Si comunica che l’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A già convocata per il 30 giugno 2023 (con comunicazione a mezzo PEC protocollo n. 52) è differita al giorno Lunedì 3 luglio 2023 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A in Via Ippolito Rosellini, 4 Milano, alle ore 12.00 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 14.00 in seconda convocazione per l’esame, la discussione e le decisioni in merito all’ordine del giorno già comunicato

e che per comodità si ripete di seguito:

1. Verifica poteri.

2. Comunicazioni del Presidente.

3.

Comunicazioni dell’AD.

4. DIRITTI AV 2024/29: esito trattative private e conseguenti determinazioni.

5. BILANCIO 2023-24: preventivo.

6. Varie ed eventuali.