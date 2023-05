MilanNews.it

Vittoria per l'Inter, che ha superato il Sassuolo nell'incontro valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. I nerazzurri a San Siro hanno ottenuto i tre punti grazie alla doppietta di Lukaku, al gol di Lautaro e all'autogol di Tressoldi. Vane per i neroverdi le reti di Matheus Henrique e Frattesi.