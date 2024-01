Serie A, l'Udinese strappa un punto a Firenze: Nzola salva la viola nel finale

vedi letture

Seconda partita consecutiva senza vittorie in campionato per la Fiorentina. Nel match delle 18, al Franchi, Viola hanno offerto una prestazione poco brillante specialmente nel primo tempo. L'Udinese ne ha approfittato ed è andata in vantaggio due volte: la prima nel primo tempo con la rete di Saadi Lovric e la seconda con Florian Thauvin.

La Fiorentina ha comunque avuto la forza di pareggiare per due volte la partita: all'ora di gioco con Beltran e poi a tre minuti dal recupero con un rigore di Nzola. La viola ora sarà impegnata nella Supercoppa Italiana in Arabia Saudita e per questo motivo la prossima giornata di campionato per la formazione di Italiano sarà rinviata. L'Udinese invece ospiterà il Milan.