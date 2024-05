Serie A, l'Udinese vince e sogna la salvezza: Lucca e Samardžić affondano il Lecce

vedi letture

Prima vittoria per Fabio Cannavaro, molto importante per la sua Udinese che conquista quest'oggi 3 preziosi punti, 2-0 sul campo di un Lecce ormai salvo e senza troppi stimoli per questo finale di campionato. Le reti, pesantissime per il percorso dei Friulani in ottica salvezza, prendono la firma di Lorenzo Lucca al 36' e Lazar Samardžić nei minuti finali di partita. Con questa vittoria, l'Udinese si toglie momentaneamente dalla delicata zona retrocessione.