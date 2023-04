Serie A, la classifica aggiornata: al Napoli manca 1 punto per lo Scudetto

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Festa rimandata per il Napoli che ha pareggiato 1-1 in casa contro la Salernitana e si trova adesso a +18 sulla Lazio, a sei giornate dalla fine del campionato. In coda l'Hellas Verona ha agganciato lo Spezia al quartultimo posto. Di seguito la classifica aggiornata in attesa di Fiorentina-Sampdoria e Bologna-Juventus.

Napoli 79

Lazio 61

Juventus 59*

Roma 57

Milan 57

Inter 57

Atalanta 55

Bologna 44*

Monza 44

Sassuolo 43

Udinese 42

Fiorentina 42*

Torino 42

Salernitana 34

Empoli 32

Lecce 31

Spezia 27

Hellas Verona 27

Cremonese 20

Sampdoria 17*

*una partita in più