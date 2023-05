Serie A, la classifica aggiornata: Atalanta ora lontana dalla Champions

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Un gol di Candreva in pieno recupero fa esplodere l'Arechi, la Salernitana passa 1-0 contro l'Atalanta e mette una seria ipoteca sulla salvezza. Sono 38 i punti per i campani al momento, lo Spezia, in campo alle 18.00 contro il Milan, è a 27 punti. Passo farso per l'Atalanta, che non riesce ad accorciare sul quarto posto e resta ferma a 58 punti.

Napoli 83

Juventus 66

Lazio 65*

Inter 63

Milan 61

Atalanta 58*

Roma 58

Fiorentina 46

Monza 46

Torino 46

Udinese 46

Bologna 46

Sassuolo 44

Empoli 38

Salernitana 38*

Lecce 32*

Verona 30

Spezia 27

Cremonese 24

Sampdoria 17

*una partita in più