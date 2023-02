Serie A, la classifica aggiornata: balzo Bologna, la Samp resta a -8 dalla salvezza

MilanNews.it

Sconfitta pesante per la Sampdoria che resta al penultimo posto in classifica con 11 punti, a -8 dallo Spezia quartultimo e -6 dal Verona terzultimo, ovviamente blucerchiati con una gara in più. Il Bologna con questo successo invece vola in settima posizione, scavalcando Torino e Udinese, in quel posto che potrebbe schiudere le porte dell'Europa.

Napoli 62*

Inter 44

Atalanta 41

Roma 41

Milan 41

Lazio 39

Bologna 32*

Torino 30

Udinese 30

Juventus 29 (-15)

Monza 29

Empoli 27

Lecce 24

Fiorentina 24

Sassuolo 24*

Salernitana 21

Spezia 19

Verona 17

Sampdoria 11*

Cremonese 8

*Una partita in più