Serie A, la classifica aggiornata dopo la vittoria del Milan contro il Frosinone

Vittoria fondamentale per il Milan che continua la propria rimonta verso le posizioni più alte della classifica. I rossoneri a San Siro hanno piegato per 3-1 il Frosinone grazie alle reti di Jovic, Pulisic e Tomori. Di Brescianini l'unica rete ciociara. Con questo risultato la formazione di Stefano Pioli consolida il suo terzo posto portandosi a -3 dall'Inter e a -4 dalla Juventus, al momento prima in classifica. Di seguito la graduatoria aggiornata:

Juventus 33*

Inter 32

Milan 29*

Napoli 24

Roma 21

Bologna 21

Atalanta 20

Fiorentina 20

Lazio 20*

Frosinone 18*

Monza 18*

Torino 16

Lecce 15

Sassuolo 15

Genoa 15*

Udinese 11

Empoli 10*

Cagliari 10*

Verona 9

Salernitana 8

* una partita in più