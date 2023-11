Serie A, la classifica aggiornata dopo le gare del pomeriggio

Si chiudono le due gare delle ore 15.00 in Serie A. Vittoria fondamentale per il Sassuolo, i neroverdi si impongono 4-3 in casa dell'Empoli grazie alla doppietta di Berardi. Vittoria clamorosa da parte del Frosinone che in pieno recupero strappa tre punti al Genoa.

Serie A - La classifica aggiornata

Inter 31 punti

Juventus 29

Milan 26*

Napoli 24*

Atalanta 20*

Fiorentina 20*

Roma 18

Bologna 18

Monza 18*

Frosinone 18*

Lazio 17*

Torino 16

Sassuolo 15*

Lecce 14

Genoa 14*

Udinese 11

Empoli 10*

Cagliari 10*

Hellas Verona 8

Salernitana 8*

* ha già giocato il 13° turno