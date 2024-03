Serie A, la classifica aggiornata dopo le gare del sabato pomeriggio

Tre punti a testa nella corsa per la qualificazione alle competizioni europee. Monza e Torino lanciano il sabato del campionato di Serie A, superando rispettivamente Cagliari e Udinese. Con questi due successi, sia la formazione di Raffaele Palladino che quella di Ivan Juric scavalcano, almeno momentaneamente, la Lazio, che scivola così all'undicesimo posto in classifica in attesa della gara contro il Frosinone.

Stop salvezza. Proprio i ciociari, così come il Sassuolo, potranno approfittare delle frenate di Udinese e soprattutto Cagliari, che rimangono a questo punto in una posizione sempre più ballerina nella graduatoria del massimo campionato italiano.

Questa la classifica di Serie A aggiornata alla 29esima giornata:

Inter 75

Milan 59

Juventus 58

Bologna 54*

Roma 48

Atalanta 47

Napoli 44

Fiorentina 43

Monza 42*

Torino 41*

Lazio 40

Genoa 33

Udinese 27*

Verona 26

Cagliari 26*

Lecce 25

Empoli 25*

Frosinone 24

Sassuolo 23

Salernitana 14

* una partita in più