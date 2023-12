Serie A, la classifica aggiornata dopo le prime quattro sfide della 18esima giornata: l'Inter lascia punti per strada

La vittoria della Fiorentina e il pareggio del Napoli con il Monza: questi i primi risultati della diciottesima giornata di Serie A, che ha visto impegnate anche l'Inter contro il Genoa in trasferta e la Lazio contro il Frosinone in casa. I nerazzurri hanno pareggiato contro i liguri, mentre è della squadra di Sarri la vittoria nel derby laziale, in attesa del Milan che giocherà domani nel tardo pomeriggio.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata al termine delle prime sfide della 18esima giornata.

Inter 45 *

Juventus 40

Milan 33

Fiorentina 33 *

Bologna 31

Roma 28

Napoli 28 *

Lazio 27 *

Atalanta 26

Torino 24 *

Monza 22 *

Lecce 20

Genoa 20 *

Frosinone 19 *

Sassuolo 16

Verona 14

Udinese 14

Cagliari 13

Empoli 12

Salernitana 9

* hanno già disputato la 18esima giornata