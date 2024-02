Serie A, la classifica aggiornata: Genoa e Monza serene, Udinese e Empoli sempre a rischio

Dopo la clamorosa vittoria del Lecce sulla Fiorentina nella serata di ieri, oggi per la 23ª giornata di Serie A vanno in archivio due gare, Empoli-Genoa e Udinese-Monza. Entrambe con il risultato di 0-0. Due pareggi, questi, che non alterano praticamente di nulla le posizioni in classifica delle quattro squadre in questione. Di seguito la graduatoria aggiornata con gli ultimi risultati (fra parentesi il numero di gare disputate):

SERIE A, 23ª GIORNATA

Inter 54 (21)

Juventus 53 (22)

Milan 46 (22)

Atalanta 36 (21)

Roma 35 (22)

Lazio 34 (21)

Fiorentina 34 (22)

Bologna 33 (21)

Napoli 32 (21)

Torino 31 (21)

Genoa 29 (23)

Monza 29 (23)

Lecce 24 (23)

Frosinone 23 (22)

Sassuolo 19 (21)

Udinese 19 (22)

Cagliari 18 (22)

Empoli 18 (23)

Salernitana 12 (22)