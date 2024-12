Serie A, la classifica aggiornata: il Bologna ricaccia il Milan a -2

Il Bologna passa in casa del Torino con un netto 2-0 e sorpassa nuovamente il Milan dopo che i rossoneri avevano fatto lo stesso vincendo a Verona, portandosi così al 7° posto, a pari merito con la Juventus sesta. I granata invece non compiono passi in avanti, restano undicesimi e rischiano di essere raggiunti da Roma, Genoa e Lecce, oltre che staccati dall'Empoli.

La classifica di Serie A aggiornata dopo gli anticipi della 17^ giornata:

Atalanta 37

Napoli 35

Inter 34*

Fiorentina 31*

Lazio 31

Juventus 28

Bologna 28

Milan 26

Udinese 20

Empoli 19

Torino 19**

Roma 16

Genoa 16

Lecce 16

Parma 15

Como 15

Verona 15**

Cagliari 14

Monza 10

Venezia 10

*una partita in meno

**una partita in più