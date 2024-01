Serie A, la classifica aggiornata: il Milan consolida il terzo posto

Importante successo per il Milan, che si è imposto al Castellani per 3-0. Partita praticamente decisa nel primo tempo, con i rossoneri che hanno blindato i tre punti con le reti di Ruben Loftus-Cheek e Olivier Giroud su calcio di rigore, con i toscani che sono stati incapaci di reagire, non impensierendo quasi mai Maignan. Nella ripresa poi, a una manciata di minuti dalla fine della gara è arrivato il primo gol in Serie A per Chaka Traoré, servito alla perfezione da Pulisic. Grazie a questa vittoria la squadra di Stefano Pioli consolida il terzo posto, allungando sia sulla Fiorentina che sul Bologna e chiude il girone di andata a quota 39. Notte fonda invece per l'Empoli, che resta a 13 punti, al penultimo posto in classifica, in attesa della gara contro la Salernitana che se dovesse battere la Juventus scavalcherebbe la formazione di Aurelio Andreazzoli.

Ecco la classifica aggiornata di Serie A:

Inter 48*

Juventus 43

Milan 39*

Fiorentina 33*

Bologna 32*

Atalanta 29

Roma 28

Napoli 28

Lazio 27

Monza 25*

Torino 24

Genoa 21*

Lecce 21*

Frosinone 19*

Sassuolo 19*

Udinese 17

Cagliari 15*

Hellas Verona 14*

Empoli 13*

Salernitana 12

*Una partita in più