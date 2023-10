Serie A, la classifica aggiornata: il Milan perde a San Siro e scende al secondo posto

Il Milan, in dieci uomini dal 40esimo per l'espulsione di Thiaw, perde in casa contro la Juventus di Allegri per un tiro banale di Locatelli deviato in rete da Krunic. Questa la classifica di Serie A aggiornata.

Inter 22

Milan 21

Juventus 20

Fiorentina 17

Napoli 17

Atalanta 16

Roma 14

Bologna 14

Lazio 13

Lecce 12

Monza 12

Frosinone 12

Sassuolo 10

Torino 9

Genoa 8

Verona 8

Udinese 5

Empoli 4

Salernitana 4

Cagliari 3