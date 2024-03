Serie A, la classifica aggiornata: il Milan può portarsi a +3 sulla Juventus

La Juventus non va oltre lo 0-0 in casa del Genoa, agganciando temporaneamente il Milan al secondo posto in classifica ma col rischio di essere ulteriormente distanziata dai rossoneri. Di seguito i risultati la classifica aggiornata di Serie A in attesa delle ultime quattro valide per il 29° turno:

Venerdì 15 marzo

Empoli - Bologna 0-1

90'+4 Fabbian

Sabato 16 marzo

Monza - Cagliari 1-0

41' Maldini

Udinese - Torino 0-2

10' Zapata, 53' Vlasic

Salernitana - Lecce 0-1

17' aut. Gyomber

Frosinone - Lazio 2-3

13' Lirola (F), 38' Zaccagni (L), 57' e 62' Castellanos (L), 70' Cheddira (F)

Domenica 17 marzo

Hellas Verona - Milan (ore 15)

Atalanta - Fiorentina (ore 18)

Roma - Sassuolo (ore 18)

Inter - Napoli (ore 20.45)

Classifica

Inter 75

Milan 59

Juventus 59*

Bologna 54*

Roma 48

Atalanta 47

Napoli 44

Fiorentina 43

Lazio 43*

Monza 42*

Torino 41*

Genoa 34*

Lecce 28*

Udinese 27*

Verona 26

Cagliari 26*

Empoli 25*

Frosinone 24*

Sassuolo 23

Salernitana 14*

* già giocata la 29ª giornata

Marcatori

23 reti: Lautaro Martinez (Inter)

15 reti: Vlahovic (Juventus)

12 reti: Giroud (Milan) e Dybala (Roma)

11 reti: Osimhen (Napoli)

10 reti: Thuram (Inter), Kvaratskhelia (Napoli), Zapata (Torino), Gudmundsson (Genoa), Koopmeiners (Atalanta), Lukaku (Roma), Zirkzee (Bologna) e Soulé (Frosinone)