Serie A, la classifica aggiornata: il Milan scende al terzo posto

vedi letture

Napoli e Milan si dividono la posta in palio. Finisce 2-2 il big match del Maradona, risultato che fa sorridere l'Inter che ora ha due punti sulla seconda in classifica, la Juventus. I rossoneri sono ora terzi a -1 dai bianconeri, mentre il Napoli insegue a quota 18 punti al quarto posto: domani chance importante per la Fiorentina che può tentare il sorpasso.

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 25

Juventus 23

Milan 22

Napoli 18

Fiorentina 17*

Atalanta 16*

Bologna 15

Roma 14

Lazio 13*

Monza 13

Lecce 13

Frosinone 12

Torino 12

Genoa 11

Sassuolo 11

Verona 8

Empoli 7*

Udinese 7*

Cagliari 6

Salernitana 4

* una partita in meno