Serie A, la classifica aggiornata: il Monza appaia la Lazio ed è in zona Europa

Importante successo per il Monza nel lunch match domenicale della 11^ giornata di Serie A. Con i tre punti conquistati al Bentegodi i ragazzi di Palladino agganciano in classifica la Lazio, portandosi così a ridosso delle posizioni che valgono l'Europa. Altra sconfitta invece per il Verona, che rimane ancora fuori dalla zona retrocessione ma adesso a rischio sorpasso da Empoli e Cagliari, o da almeno una delle due.

La classifica aggiornata della Serie A

Inter 28 punti*

Juventus 23

Milan 22*

Napoli 21*

Atalanta 19*

Bologna 18*

Fiorentina 17

Monza 16*

Lazio 16*

Roma 14

Lecce 13

Frosinone 12

Torino 12

Genoa 11

Sassuolo 11

Udinese 10*

Hellas Verona 8*

Empoli 7

Cagliari 6

Salernitana 4

* già disputato l'11° turno