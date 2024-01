Serie A, la classifica aggiornata: Juve a +8 sul Milan con una gara in più

vedi letture

Occasione sprecata per la Juventus che non è andata oltre l'1-1 nella gara interna contro l'Empoli. Di Vlahovic prima e Baldanzi poi le reti che hanno fissato il punteggio sul risultato finale ma a rendere la partita più complicata del previsto è stato il cartellino rosso preso da Milik dopo soli 18 minuti, con il polacco ammonito per un fallo a gamba tesa e poi espulso dopo il consulto con il VAR. Con questo pareggio i bianconeri di Massimiliano Allegri hanno momentaneamente guadagnato un punto sull'Inter in classifica, portandosi a +2, ma con due partite giocate in più. I nerazzurri avranno dunque la possibilità di tornare primi domani sera, in caso di vittoria al Franchi contro la Fiorentina.

Sorride invece l'Empoli, che con il pareggio insperato, almeno prima della partita, all'Allianz Stadium, sono arrivati a quota 17, agganciando l'Hellas Verona, che giocherà domani, e portandosi a -1 da Udinese e Cagliari, che hanno invece già perso in questa giornata, attualmente quartultime.

Di seguito la classifica aggiornata, con le gare disputata dalle varie squadre, visti anche i quattro recuperi che ci saranno a febbraio dopo i rinvii della settimana scorsa dovuto alla Supercoppa Italiana.

Juventus 53 (22 partite giocate)

Inter 51 (20)

Milan 45 (21)

Atalanta 36 (21)

Fiorentina 34 (20)

Lazio 33 (20)

Bologna 32 (20)

Roma 32 (21)

Napoli 31 (20)

Torino 31 (21)

Genoa 25 (21)

Monza 25 (21)

Frosinone 22 (21)

Lecce 21 (21)

Sassuolo 19 (20)

Udinese 18 (22)

Cagliari 18 (22)

Hellas Verona 17 (21)

Empoli 17 (22)

Salernitana 12 (21)