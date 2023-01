Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter frena e resta a -7 dalla vetta

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Clamorosa occasione persa per l'Inter che si fa riacciuffare sul 2-2 dal Monza al 93'. Con questo risultato i nerazzurri scivolano a -3 dalla Juventus e restano a -7 dal Napoli che giocherà domani. Punto prezioso in chiave salvezza, invece, per il Monza. Di seguito la classifica aggiornata:

Napoli 41

Juventus 37*

Milan 36

Inter 34*

Lazio 30

Roma 30

Atalanta 28

Udinese 25*

Fiorentina 23*

Torino 22

Bologna 19

Lecce 18

Empoli 18

Monza 18*

Salernitana 17

Sassuolo 16*

Spezia 14

Sampdoria 9

Cremonese 7

Hellas Verona 6

*Una partita in più