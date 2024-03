Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter frena, Milan ora a -14. Napoli settimo a -9 dalla Champions

vedi letture

Il Napoli di Francesco Calzona onora il tricolore che campeggia sulla maglia azzurra negando per la prima volta nel 2024 la vittoria in Serie A all'Inter di Simone Inzaghi. Il pareggio di San Siro accontenta però molto di più i nerazzurri rispetto ai partenopei, che non smuovono più di tanto la loro classiifca col punto conquistato questa sera.

Il quarto posto, attualmente occupato dal Bologna, dista ancora 9 lunghezze per il Napoli, mentre il quinto posto è a -6. Rimane invece saldamente in testa l'Inter che, nonostante i due punti conquistati dal Milan, mantiene 14 punti di distanza dal secondo posto.

SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 76

Milan 62

Juventus 59

Bologna 54

Roma 51

Atalanta 47*

Napoli 45

Fiorentina 43*

Lazio 43

Monza 42

Torino 41

Genoa 34

Lecce 28

Udinese 27

Verona 26

Cagliari 26

Empoli 25

Frosinone 24

Sassuolo 23

Salernitana 14

*Una partita in meno