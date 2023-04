Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter pareggia a Salerno e agguanta il Milan a 51

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Altro tonfo dell'Inter in campionato, che non vince da quattro partite: tre sconfitte e un pareggio per gli uomini di Inzaghi. Al vantaggio iniziale di Gosens, pareggia Candreva nel finale. Nerazzurri che agguantano il Milan in classifica a quota 51 punti, con i rossoneri che giocheranno questa sera contro l'Empoli a San Siro.