Serie A, la classifica aggiornata: la Fiorentina raggiunge la Lazio

vedi letture

Bel colpo della Fiorentina che, col 5-1 maturato al Franchi sul Frosinone, tiene il passo della Lazio, agganciando nuovamente i biancocelesti - ieri vittoriosi sul Cagliari - a quota 37 punti nella classifica della Serie A. Sorpasso momentaneo a Bologna e Napoli, che però hanno subito l'occasione per rimettersi avanti.

Il Frosinone non si smuove. Resta da acque agitate la graduatoria dei ciociari, che rimane fermo a 23 punti e rischia di vedersi avvicinato dalle formazioni in corsa per uscire dalla zona rossa della graduatoria.

La classifica aggiornata:

Inter 60 punti (23 partite giocate)

Juventus 53 (23)

Milan 49 (23)

Atalanta 39 (22)

Roma 38 (24)

Lazio 37 (23)

Fiorentina 37 (23)

Bologna 36 (22)

Napoli 35 (22)

Torino 33 (23)

Genoa 29 (23)

Monza 29 (23)

Lecce 24 (23)

Frosinone 23 (24)

Empoli 21 (24)

Sassuolo 20 (23)

Udinese 19 (22)

Hellas Verona 18 (23)

Cagliari 18 (24)

Salernitana 13 (24)